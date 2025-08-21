Una mujer viajaba en colectivo a Corrientes con dos armas de fuego

Los citados efectivos se dirigieron hasta la terminal de ómnibus ubicado por calles Centenario entre Misiones y Jujuy, donde una vez abordado el mencionado colectivo, y con las características obtenidas sobre la supuesta persona, procedieron a la identificación de la misma

Se trató de una mayor de 44 años de edad, a quien se le efectuó el palpado de seguridad correspondiente.

Se logró determinar que poseía entre sus prendas dos armas de fuego, uno tipo revolver calibre 38 y otra calibre 32; así también la cantidad de 58 proyectiles y 08 cartuchos los cuales fueron secuestrados.

Al respecto, la persona identificada fue aprehendida y junto a los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.