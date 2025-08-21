Policiales

Una mujer viajaba en colectivo a Corrientes con dos armas de fuego

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito 1ra de Distrito Ituzaingo fueron alertados sobre una mujer que estaba viajando desde la ciudad a Posadas a Corrientes y aparentemente portando un arma de fuego.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 21/08/2025
0 83 1 minuto de lectura

Los citados efectivos se dirigieron hasta la terminal de ómnibus ubicado por calles Centenario entre Misiones y Jujuy, donde una vez abordado el mencionado colectivo, y con las características obtenidas sobre la supuesta persona, procedieron a la identificación de la misma

Se trató de una mayor de 44 años de edad, a quien se le efectuó el palpado de seguridad correspondiente.

Se logró determinar que poseía entre sus prendas dos armas de fuego, uno tipo revolver calibre 38 y otra calibre 32; así también la cantidad de 58 proyectiles y 08 cartuchos los cuales fueron secuestrados.

Al respecto, la persona identificada fue aprehendida y junto a los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 21/08/2025
0 83 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Encontraron muerto al hombre que llevaba cuatro días desaparecido

21/08/2025

Asesinaron a un hombre y lo escondieron en una heladera: detuvieron a su hijo

21/08/2025

Preso cuando intentaba vender droga en una plaza de Corrientes

20/08/2025

Corrientes: detenido por presunto abuso sexual contra su prima menor de edad

20/08/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba