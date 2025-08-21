Provinciales
La ONU reconoció como uno de los pueblos más lindos del mundo a un pueblo de Corrientes
La ONU lo reconoció como uno de los pueblos más lindos del mundo y es una joya natural escondida de Argentina: el lugar ideal para un fin de semana largo
Un rincón correntino que enamora con su naturaleza, cultura y gastronomía.Puerta de entrada a los Esteros del Iberá y refugio de tradiciones únicas.
La ONU lo reconoció como uno de los pueblos más lindos del mundo y es una joya natural escondida de Argentina: el lugar ideal para un fin de semana largoFue seleccionada para representar a la Argentina en el Best Tourism Villages de la ONU, que premia pueblos con turismo rural sostenible.