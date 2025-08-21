La ONU reconoció como uno de los pueblos más lindos del mundo a un pueblo de Corrientes

Más allá del galardón que lo puso en la mira, el pueblo mantiene su esencia: calles tranquilas, noches de chamamé, aromas de cocina guaraní y la calma de un entorno natural protegido. Es el destino perfecto para escaparse un fin de semana largo y volver con la sensación de haber descubierto un secreto bien guardado.

Recientemente, Colonia Carlos Pellegrini fue elegida para representar a la Argentina en el Best Tourism Villages, una iniciativa de la ONU que distingue a los pueblos con turismo rural sostenible, respeto por la cultura y preservación del entorno natural. Este aval internacional no solo le da visibilidad, sino que también confirma lo que sus visitantes ya sabían: es un lugar único.

Qué hacer en Colonia Carlos Pellegrini

Explorar los Esteros del Iberá: paseos en lancha o kayak para admirar carpinchos, yacarés y cientos de especies de aves.

Cabalgatas y senderismo: recorridos por pastizales, montes y costas de estero dentro del Parque Nacional Iberá.

Qué visitar y experimentar en Colonia Carlos Pellegrini

Música y danza: noches con chamamé en vivo, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, y presentaciones de danzas tradicionales.

Gastronomía local: sabores guaraníes como Mbaipy, Chipa So’o, Chipa Mboka y Mbejú, además de estofados de cordero y dulces regionales.

Alojamientos con encanto: posadas, hosterías y casas rurales que invitan a descansar rodeados de naturaleza.

Colonia Carlos Pellegrini está ubicada a 360 km de la ciudad de Corrientes y a 120 km de Mercedes, con caminos que se vuelven parte del viaje gracias a los paisajes litoraleños