Corrientes: detenido por presunto abuso sexual contra su prima menor de edad

A partir de una denuncia radicada por familiares, la Policía Rural y Ecológica de Paraje Galarza detuvo a un joven de 23 años en dicha zona rural del departamento de Santo Tomé. El sujeto está acusado de un hecho de índole sexual en perjuicio de una adolescente de 17 años que es además su familiar directo

La investigación se inició luego de que el señalado intentara amedrentar a la víctima y a su tía para evitar la denuncia.