Corrientes continúa en estado de alerta por fuertes tormentas

La totalidad del territorio provincial continúa en alerta amarilla por fuertes tormentas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la inestabilidad con precipitaciones continuará durante todo el día.

El SMN informó que durante toda la jornada de hoy se esperan precipitaciones de variada intensidad, aunque principalmente fuertes.

El nivel amarillo de alerta establece «posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas».

En tanto, la temperatura mínima será de 14 grados centígrados y la máxima de 22 grados.

La lluvia se reduciría en intensidad al promediar la noche y mañana se espera una jornada mayormente nublada