Se buscan a dos personas desaparecidas en el interior de Corrientes

La Policía de Corrientes pide la colaboración a la comunidad para encontrar a dos personas desaparecidas en el interior de la provincia.

Paso de la Patria

El primer pedido de búsqueda es por Nazareno Omar Estoy Romero, de 47 años, quien fue visto por última vez el sábado 16 de agosto en Paso de la Patria. La denuncia de su desaparición fue realizada el lunes, por el caso tomó intervención el Juzgado de turno.

Omar responde a las siguientes características físicas: contextura delgada, de test trigueña, de 1,75 metros de estatura, cabello largo negro, ojos marrones oscuro.

Al momento de su desaparición vestía una campera de color verde moho, un jeans de color gris.

Además, el hombre tiene una seña particular: en una de las extremidades superiores posee un tatuaje de una flor y en el pecho un tatuaje de dos colibríes.

Itatí

Por otro lado, se busca a Lucas Wilfredo Escobar, de 20 años, quien desapareció de su hogar en Itatí el pasado sábado.

La denuncia de su ausencia se realizó el lunes en la comisaría de esta localidad, tomando intervención en el caso el Juzgado de turno.

Lucas responde a las siguientes características físicas: 1.65 metros de estatura, cuerpo robusto, tez morena, cabello corto negro, sin barba.

La última vez que fue visto llevaba puesto un buzo de color gris con capucha; que en la parte de atrás tiene un dibujo de las alas de ángel, pantalón de gimnasia de color negro y como calzado unos Crocs de color negro.

Para ambos casos, quienes puedan aportar datos que ayuden a lograr encontrar a estos ciudadanos, puedan acercarse la Comisaría más cercana y/o comunicarse al número 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.