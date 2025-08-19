Adolescente denunció que fue abusada por su padrastro

Tras la denuncia el fiscal del caso pidió al Juez de Garantías la captura inmediata del sujeto de apellido Ortiz de 31 años, quien vive en la zona Este de la ciudad.

Elementos de investigaciones de la Comisaría 1°, juntamente con personal policial de la Comisaría 1° de la Mujer y el Menor llevaron a cabo tareas de inteligencia y lograron identificar al sujeto paseando por la zona céntrica de la segunda ciudad de la provincia donde finalmente lo detuvieron.

La víctima y sus hermanos están contenidos por familiares y especialistas, con seguimiento del Poder Judicial.

El acusado, quedó detenido en la comisaría 1°, a disposición de las autoridades judiciales.