Adolescente denunció que fue abusada por su padrastro

Una adolescente de 15 años le confesó a su prima que venía sufriendo vejamenes de su padrastro. No soportó más sufrir los abusos sexuales reiterados luego de que su madre falleciera. Ella y sus hermanitos quederon a cargo de quien fuera la pareja de la mujer. El escándalo conmocionó a la ciudad de Goya.

Tras la denuncia el fiscal del caso pidió al Juez de Garantías la captura inmediata del sujeto de apellido Ortiz de 31 años, quien vive en la zona Este de la ciudad.

Elementos de investigaciones de la Comisaría 1°, juntamente con personal policial de la Comisaría 1° de la Mujer y el Menor llevaron a cabo tareas de inteligencia y lograron identificar al sujeto paseando por la zona céntrica de la segunda ciudad de la provincia donde finalmente lo detuvieron.

La víctima y sus hermanos están contenidos por familiares y especialistas, con seguimiento del Poder Judicial.

El acusado, quedó detenido en la comisaría 1°, a disposición de las autoridades judiciales.

