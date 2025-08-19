Provinciales

Tormenta en Corrientes: El viento provocó cables caídos, chapas y árboles y «voló» la estructura de un Punto Verde

Las consecuencias de las fuertes ráfagas de viento son variadas y afecta a diferentes barrios. Incluye cables caídos, chapas y árboles y literalmente "voló" la estructura de un Punto Verde, entre algunos de los destrozos que pudo recolectar Radio Dos en su recorrida. Mirá las imágenes.

0 85 1 minuto de lectura

La estructura de un «Punto Verde» voló por la tormenta de viento en Corrientes. El hecho ocurrió en inmediaciones de la plaza Semhan, en la esquina de Cura Brochero y Fray Ignacio Porta, en el barrio Paysandú.

En tanto, el fuerte viento que azotó Corrientes durante la madrugada también provocó algunos inconvenientes en distintos puntos de la ciudad. En ese contexto, un árbol de mediano porte cayó por calle Moreno, entre Paraguay y Jujuy, en el barrio Libertad. La situación derivó en un corte total del tránsito en la zona, ya que trabajan allí operarios de la comuna.

También se desmoronó el techo de un tinglado en la intersección de las calles Tacuarí casi Lavalle y un poste de luz de desplomó en el barrio Río Paraná.

Además una palmera cayó en la avenida Libertad y una gran cantidad de ramas  caídas se registran en distintos puntos de la ciudad Capita

