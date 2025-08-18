Deportes

Torneo Clausura; Tras 12 partidos Boca volvió al triunfo con una goleada

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 18/08/2025
0 64 Menos de un minuto

En el marco de la quinta fecha del Grupo A del segundo certamen de la temporada de la Liga Profesional de Fútbol, en el estadio Malvinas Argentinas y con el arbitraje de Pablo Dóvalo, el Xeneize derrotó a Independiente de Rivadavia por 3 a 0, con goles de Ezequiel Centurión en contra de su arco de Exequiel Zeballos y de Alan Velazco. De esta manera el equipo de la Ribera suma 6 puntos y en la próxima fecha recibirá a Banfield (7) mientras que la Lepra mendocina se queda con 4 unidades y ahora visitará a Tigre ((7).-

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 18/08/2025
0 64 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

Torneo Clausura: Monumental triunfo de River para liderar su zona

18/08/2025

Central Córdoba golpeó como local y venció a Lanús en la ida de la Copa Sudamericana

15/08/2025

Copa Libertadores: River igualó sin goles con Libertad en Paraguay y buscará los cuartos en el Monumental

14/08/2025

Cuál es el motivo por el cual Boca frenó la venta del correntino Zenón

14/08/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba