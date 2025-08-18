Locales

Casi 10.000 personas vivieron la tradición en el domingo Super Juanita

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 18/08/2025
0 166 Menos de un minuto

Organizado por la candidata a Intendente Juanita Gauto la jornada contó con la presencia de cientos de familias tanto de la zona urbana como la zona rural
Emprendedores y artesanos pudieron exhibir y vender su producción

La jornada comenzó con una jineteada en sus distintas categorías, prueba de riendas y contó con la animación de reconocidos artistas

Luego de la entrega de premios la fiesta se trasladó a la pista de baile con grupos en vivo y un gran cierre por parte de Los Rollers

De ser electa en su próxima gestión la Intendente Juanita Gauto institucionalizará esta fiesta como «Fiesta tradicionalista en honor al Padre de la Patria» casa 17 de agosto

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 18/08/2025
0 166 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗲𝗱𝗲𝘀 𝘃𝗶𝘃𝗶𝗼́ 𝗹𝗮 𝟱.ª 𝗙𝗲𝗰𝗵𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗩𝗲𝗹𝗼𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹

18/08/2025

Mercedes homenajeó los 175 años del paso a la inmortalidad de San Martín

17/08/2025

Recordando al Pai Julian: a cinco años de su pascua

16/08/2025

Se define el campeón de La Liga Mercedeña

16/08/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba