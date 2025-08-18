Casi 10.000 personas vivieron la tradición en el domingo Super Juanita

Organizado por la candidata a Intendente Juanita Gauto la jornada contó con la presencia de cientos de familias tanto de la zona urbana como la zona rural

Emprendedores y artesanos pudieron exhibir y vender su producción

La jornada comenzó con una jineteada en sus distintas categorías, prueba de riendas y contó con la animación de reconocidos artistas

Luego de la entrega de premios la fiesta se trasladó a la pista de baile con grupos en vivo y un gran cierre por parte de Los Rollers

De ser electa en su próxima gestión la Intendente Juanita Gauto institucionalizará esta fiesta como «Fiesta tradicionalista en honor al Padre de la Patria» casa 17 de agosto