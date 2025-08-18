Salieron desde Mercedes con droga y fueron detenidos en Entre Rios.

En horas de la tardecita, se procedió a detener la marcha de una Jeep, modelo Renegade, en el que viajaban cuatro personas mayores de edad, quienes circulaban desde Mercedes (Corrientes) hacia la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, se realizó un control de rutina con el can narcodetector Jana, que demarcó la posible presencia de material estupefacientes en el interior del vehículo, más precisamente en un morral, el que se encontraba en el habitáculo trasero.

Intervino personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas de Chajarí, en comunicación con el Juzgado Federal de la localidad de Concordia, que autorizó el procedimiento sobre el rodado y la requisa a los ocupantes.