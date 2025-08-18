Salieron desde Mercedes con droga y fueron detenidos en Entre Rios.
Llevaban cocaína, marihuana, metanfetamina y éxtasis y fueron interceptados en Paso Cerrito
En horas de la tardecita, se procedió a detener la marcha de una Jeep, modelo Renegade, en el que viajaban cuatro personas mayores de edad, quienes circulaban desde Mercedes (Corrientes) hacia la provincia de Buenos Aires.
En ese marco, se realizó un control de rutina con el can narcodetector Jana, que demarcó la posible presencia de material estupefacientes en el interior del vehículo, más precisamente en un morral, el que se encontraba en el habitáculo trasero.
Intervino personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas de Chajarí, en comunicación con el Juzgado Federal de la localidad de Concordia, que autorizó el procedimiento sobre el rodado y la requisa a los ocupantes.
Se extrajo un envoltorio de nylon con una sustancia blanquecina, 5.2 gramos, que dio positivo para Clorhidrato de Cocaína. Un segundo envoltorio de nylon tenía una sustancia amarronada, 24.1 gr, cuyo test orientativo de campo dio positivo para marihuana. En la requisa personal se localizó una bolsa de nylon tipo ziplo con una sustancia color rosada la que es denomina como Tussi, que arrojó un peso de 0.6 gr, y resultó positivo para metanfetamina. También se localizó una pastilla, cuyo test orientativo de campo dio positivo para éxtasis, con un pesaje de 0.1 gramos. La droga fue secuestrada.
En tanto, se identificó a los ocupantes del vehículo, quienes quedaron supeditados a la causa. También se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo y demás elementos de interés para la causa.