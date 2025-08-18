Locales

La ciudad de Mercedes fue sede de la 5.ª fecha del Campeonato Veloterra Provincial, que reunió a más de 45 pilotos de distintos puntos de la provincia y de provincias vecinas.
 Una jornada a pura adrenalina, emoción y pasión fierrera hizo palpitar al público que se acercó a disfrutar de este espectáculo deportivo, con competencias de gran nivel.
 El Gobierno Municipal de Mercedes agradece a los organizadores, pilotos y familias que acompañaron este gran evento que fortalece el deporte motor en la ciudad.
Estuvieron presentes en la entrega de premios, la Concejal a cargo del DEM Verónica Quiroz y el Director de Deportes Nicolás Célser.
