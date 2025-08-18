Torneo Clausura: Monumental triunfo de River para liderar su zona

En el marco de la quinta fecha del grupo B del segundo certamen de la temporada de la Liga Profesional de Fútbol, en el Estadio Antonio Vespucio Liberti y con el arbitraje de Sebastián Zunino, el Millo venció a Godoy Cruz por 4 a 2, con dos dobletes, uno de Giuliano Galoppo y de Sebastián Driussi. Para la visita un doblete de Agustín Auzmendi. De esta manera el equipo franjeado quefa puntero con 11 puntos y en la próxima fecha visitará a Lanús (9), Por su parte el Tomba se queda co 3 unidades y ahora recibirá a Vélez (8).-