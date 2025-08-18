Buscan a dos adolescentes que están desaparecidas en Corrientes

Se solicita la colaboración para dar difusión respecto a la búsqueda y localización de la menor identificada como Estela Maris López Centurión de 15 años de quien no se conoce sobre su actual paradero, dando intervención de ésta situación al Juzgado en turno.

Las características físicas es la siguiente: 1,56 aproximadamente de estatura aproximadamente, contextura robusta, tez blanca; ojos color marrones claro, cabellos largos con rulos color negro.

VESTÍA: short de futbol, remera corta tipo top blanca y zapatilla.

El otro caso involucra a la menor identificada como Maia Keila Ayala de 16 años quien se ausentó del Hogar Laura Vicuña María Nazaret ayer sin que hasta el momento se tenga novedades sobre su actual paradero, dando intervención de ésta situación al Juzgado en turno.

Las características físicas: de 1,54 aproximadamente de estatura aproximadamente, contextura robusta, tez morena; ojos color marrones claro, cabellos cortos por el hombro color naranja. VESTÍA: buzo negro, pantalón beige y Cross beige

Es por ello, que independientemente de la labor de búsqueda que ésta realizando la Policía, se solicita la colaboración a los distintos medios periodísticos para su publicación y de esa manera dar a conocer a la población en general, para que aquellas personas que puedan aportar datos ciertos y que ayuden a lograr encontrar a ambas puedan hacerlo ante la citada Comisaría de la Mujer y el Menor nro. 3794-432913; o la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.