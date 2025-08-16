Corrientes: con la largada de lanchas, comenzó la Fiesta Nacional del Dorado

El acto inaugural contó con la presencia del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien acompañó el inicio de esta tradicional celebración que combina deporte, turismo y cultura.

También participaron intendentes de distintas localidades, entre ellos Juan Pablo Valdés, sumándose al marco institucional y al espíritu de integración regional que caracteriza a la Fiesta.

La agenda incluye competencias de pesca deportiva, espectáculos musicales de primer nivel y actividades para toda la familia, consolidando a Paso de la Patria como un punto de encuentro para visitantes de toda la provincia y el país.

Para conocer el cronograma completo y las últimas novedades, los interesados pueden visitar la página oficial de la Fiesta Nacional del Dorado: @fiestanacionaldeldorado