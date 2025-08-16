Provinciales

Corrientes: con la largada de lanchas, comenzó la Fiesta Nacional del Dorado

Paso de la Patria vive desde hoy uno de los eventos más importantes del año: la 60ª edición de la Fiesta Nacional del Dorado. Con la tradicional bendición de las aguas del río Paraná, las embarcaciones ya están en competencia en busca del gran protagonista: el Dorado

El acto inaugural contó con la presencia del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien acompañó el inicio de esta tradicional celebración que combina deporte, turismo y cultura.

También participaron intendentes de distintas localidades, entre ellos Juan Pablo Valdés, sumándose al marco institucional y al espíritu de integración regional que caracteriza a la Fiesta.

La agenda incluye competencias de pesca deportiva, espectáculos musicales de primer nivel y actividades para toda la familia, consolidando a Paso de la Patria como un punto de encuentro para visitantes de toda la provincia y el país.

Para conocer el cronograma completo y las últimas novedades, los interesados pueden visitar la página oficial de la Fiesta Nacional del Dorado: @fiestanacionaldeldorado

