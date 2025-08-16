Buscan intensamente a dos jóvenes desaparecidos en el río Paraná

Dos jóvenes desaparecieron en el río Paraná cuando naufragó la lancha sobre la que circulaban, en cercanías a una isla ubicada a la altura de la localidad de Cruz de los Milagros, departamento de Bella Vista, pero en jurisdicción de la provincia de Santa Fe.

El incidente náutico se produjo el jueves, aparentemente poco antes del anochecer, cuando los correntinos identificados como Fernando Ramón Álvarez y Caleb Benjamín González, ambos de 23 años, navegaban en proximidades a la isla Baibiene.

Según la hipótesis, a raíz de la vuelta campana de la embarcación, los dos cayeron al agua.

La familia acudió a la Policía y a la Prefectura Naval Argentina a solicitar ayuda porque no tenían novedades del regreso de ambos muchachos.

Ayer, informaron que pasada la medianoche una patrulla de la PNA localizó a la lancha dada vuelta en el curso de agua, pero sin rastros de quienes la ocupaban. El hallazgo ocurrió en jurisdicción santafesina.

En forma inmediata comenzaron los procedimientos de búsqueda por parte de la PNA con asiento en la ciudad de Bella Vista y de Goya.

La fuerza naval dispuso el despliegue de buzos tácticos desde la ciudad de Barranqueras, Chaco, para participar en el operativo.

En tanto, la Policía de Corrientes colaboraba con la búsqueda mediante la utilización de drones. A la vez, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista y de Goya recorrían en dos lanchas el área cercana donde sucedió el naufragio.

Trascendió que González y Álvarez habían concurrido a la isla Baibiene para acampar y pescar.