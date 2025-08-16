Se define el campeón de La Liga Mercedeña

La ciudad de Mercedes se prepara para vivir un domingo a pura pasión futbolística. Este 17 de agosto, a partir de las 15 horas, el estadio Encho Colombi será el escenario de la primera final, donde Comunicaciones y Apinta se medirán en un duelo de titanes para definir al campeón.

Ambos equipos llegan a esta instancia con un rendimiento excepcional a lo largo de la competencia. Comunicaciones, el local, buscará hacer valer su experiencia y el apoyo de su público para conseguir una ventaja en esta primera etapa. Por su parte, Apinta, ha demostrado ser un rival aguerrido y dispuesto a dar la sorpresa, con un juego sólido que le ha permitido llegar hasta esta instancia.

El árbitro del encuentro será Opi Barrios estará acompañado por Anahi Gonzalez y Sebastian Insaurralde, en tanto que el 4to árbitro será Sofia Canteros.