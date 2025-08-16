Recordando al Pai Julian: a cinco años de su pascua
La ciudad de Mercedes rindió un sentido homenaje a la memoria del querido Padre Julián Zini, al cumplirse cinco años de su «pascua». En un acto que reafirmó el legado de este sacerdote, poeta y chamamecero, una multitud se congregó en el Cementerio “La Merced” para un emotivo responso en su honor.
La jornada fue un reflejo de la profunda huella que Zini dejó en el corazón de su gente. Como bien se expresó durante el homenaje, su ausencia física solo ha hecho que su presencia espiritual se sienta con más fuerza en cada rincón de esta tierra.
El Padre Julián, un hombre que supo combinar la fe con la cultura popular, dejó un legado que trasciende el tiempo. Su poesía y sus canciones, impregnadas de la identidad correntina, continúan inspirando a vivir con la misma pasión, fe y amor por el pueblo. El recuerdo de su espíritu, que sigue iluminando el camino de muchos, fue el verdadero protagonista de este emotivo encuentro.