Correntino murió en un accidente y la donación de sus órganos salvó a cinco personas
Tenía 22 años y falleció hace unas semanas. La decisión permitió salvar y mejorar cinco vidas en distintas provincias del país.
El profundo dolor de una familia correntina por la muerte de Carlos Borda, de 22 años, encontró un gesto de inmensa solidaridad. Tras su fallecimiento días atrás en un accidente de tránsito ocurrido en inmediaciones de la Ruta Nacional N°12, sus seres queridos decidieron donar sus órganos, un acto que terminó por salvar y mejorar la calidad de vida de cinco personas.
La noticia se conoció a través de una emotiva publicación en redes sociales realizada por su hermana, Ayelén Borda, quien lo despidió con un mensaje que conmovió a cientos de usuarios: “Aplausos para nuestro héroe tan hermoso y bondadoso. Te amamos y te tendremos siempre en nuestros corazones”.
Ayelén detalló el impacto que tuvo esta decisión en distintas partes del país. El corazón de Carlos fue trasplantado a un adolescente de 16 años en Capital Federal; sus pulmones a un hombre de 68 años también de Capital Federal; el hígado a un paciente de 61 años en Córdoba; el riñón derecho a un hombre de 40 años en Corrientes; y el riñón izquierdo a una mujer de 36 años en Buenos Aires.
“Son libres de compartir, para que llegue a más personas, que donar aunque cueste es dar la oportunidad a otras personas a vivir”, expresó la joven en su posteo, que rápidamente comenzó a circular acompañado de mensajes de respeto y reconocimiento hacia la familia Borda.