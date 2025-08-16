Correntino murió en un accidente y la donación de sus órganos salvó a cinco personas

Ayelén detalló el impacto que tuvo esta decisión en distintas partes del país. El corazón de Carlos fue trasplantado a un adolescente de 16 años en Capital Federal; sus pulmones a un hombre de 68 años también de Capital Federal; el hígado a un paciente de 61 años en Córdoba; el riñón derecho a un hombre de 40 años en Corrientes; y el riñón izquierdo a una mujer de 36 años en Buenos Aires.

“Son libres de compartir, para que llegue a más personas, que donar aunque cueste es dar la oportunidad a otras personas a vivir”, expresó la joven en su posteo, que rápidamente comenzó a circular acompañado de mensajes de respeto y reconocimiento hacia la familia Borda.