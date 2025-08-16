Corrientes: choque entre moto y bicicleta dejó una mujer en grave estado

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Segunda de Goya informaron sobre un siniestro vial que tuvo como protagonistas a una motocicleta y una bicicleta, resultando una persona con graves lesiones.

El suceso ocurrió aproximadamente a las 19:30horas de ayer por Ruta Provincial N° 27 en cercanías al acceso de dicha ciudad.

Por causas y circunstancias que aún se investigan colisionaron una moto – marca Yamaha YBR 125cc.- conducida por un hombre – de 35 años de edad- y una bicicleta, guiada por una mujer – de 49 años de edad-.

A consecuencia de las lesiones, fueron auxiliados y trasladados al hospital local, donde posteriormente determinaron que la mujer presenta lesiones de carácter grave.

En el lugar se realizaron las diligencias de rigor, tomando intervención la Unidad Fiscal en turno, en tanto en la citada dependencia se continuaron con los trámites correspondientes.