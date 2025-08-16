Incendio de gran magnitud afectó varias propiedades en Chajarí
Fue este mediodía de sábado en la provincia entrerriana que vecinos se vieron afectados por la propagación de las llamas que iniciaron en una casa y de inmediato avanzó en otras. Se vivieron escenas de gran conmoción.
En horas del mediodía de este sábado, un incendio de gran magnitud se produjo en una propiedad de calle Urquiza y Entre Ríos de Chajarí. El foco ígneo se habría originado en una vivienda, propiedad de la familia Farrás, y rápidamente se propagó por propiedades lindantes, entre ellas un comercio de rubro zapatería.
De acuerdo a lo relevado por una cronista de RADIO CHAJARI en el lugar, el incendio se inició en el domicilio de Diego Farrás, quien manifestó que se aprestaba a cocinar un pollo asado, dejó el fuego encendido mientras concurrió a un local comercial a comprar y habría saltado una chispa.
Diana, esposa de Farrás, comentó que el fuego inició en un sillón y rápidamente avanzó en la vivienda. Los locales comerciales más afectados son los lindantes hacia la derecha.
Tanto Farrás como su esposa fueron atendidos y contenidos por una ambulancia, consternados por la situación.
Se sumó la Policía de Entre Ríos al trabajo en el lugar del hecho, así como también vecinos y comerciantes que colaboran con los comercios afectados.