Nacionales

Incendio de gran magnitud afectó varias propiedades en Chajarí

Fue este mediodía de sábado en la provincia entrerriana que vecinos se vieron afectados por la propagación de las llamas que iniciaron en una casa y de inmediato avanzó en otras. Se vivieron escenas de gran conmoción.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 16/08/2025
0 91 1 minuto de lectura

En horas del mediodía de este sábado, un incendio de gran magnitud se produjo en una propiedad de calle Urquiza y Entre Ríos de Chajarí. El foco ígneo se habría originado en una vivienda, propiedad de la familia Farrás, y rápidamente se propagó por propiedades lindantes, entre ellas un comercio de rubro zapatería.

De acuerdo a lo relevado por una cronista de RADIO CHAJARI en el lugar, el incendio se inició en el domicilio de Diego Farrás, quien manifestó que se aprestaba a cocinar un pollo asado, dejó el fuego encendido mientras concurrió a un local comercial a comprar y habría saltado una chispa.

Diana, esposa de Farrás, comentó que el fuego inició en un sillón y rápidamente avanzó en la vivienda. Los locales comerciales más afectados son los lindantes hacia la derecha.

Tanto Farrás como su esposa fueron atendidos y contenidos por una ambulancia, consternados por la situación.

Se sumó la Policía de Entre Ríos al trabajo en el lugar del hecho, así como también vecinos y comerciantes que colaboran con los comercios afectados.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 16/08/2025
0 91 1 minuto de lectura
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

De enero a julio, la suba en alimentos superó aquí a la inflación regional

15/08/2025

Crisis económic nacional: incertidumbre sobre el destino de más de 500 trabajadores

11/08/2025

Detuvieron a un hombre acusado de golpear y violar a su madre de 80 años

04/08/2025

Es oficial el aumento para jubilados en agosto: a cuánto se va la mínima

25/07/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba