DESTACADO

Este sábado hallaron un hombre sin vida en Mercedes.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 16/08/2025
0 1.310 Menos de un minuto

Un impactante suceso conmocionó a los vecinos de la avenida Independencia, casi en la intersección con la avenida Lavalle, donde fue hallado el cuerpo sin vida de un adulto mayor pasadas las horas del mediodía de hoy.

 

El descubrimiento se produjo en circunstancias que aún se están investigando, y las primeras informaciones sugieren que se trataría de un suicidio. Un fuerte operativo policial se montó en la zona para resguardar la escena, mientras se aguarda la llegada del personal de la Policía Científica y del médico forense.

 

Hasta el momento no se han revelado datos sobre la identidad de la persona fallecida. Las autoridades se encuentran trabajando en el lugar.

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 16/08/2025
0 1.310 Menos de un minuto
Photo of Minuto Mercedes

Minuto Mercedes

Publicaciones relacionadas

El lunes se anunciará el incremento salarial para los trabajadores estatales de Corrientes

15/08/2025

Un hombre buscado por la Justicia fue demorado cuando viajaba al Gaucho Gil

14/08/2025

El Gobierno de Corrientes inauguró la pavimentación del acceso al barrio Esperanza

14/08/2025

En su 161° aniversario, Valdés se refirió a Ituzaingó como «una tierra próspera que la forjamos con la generación de oportunidades»

12/08/2025

Deja una respuesta

Botón volver arriba