Este sábado hallaron un hombre sin vida en Mercedes.
Minuto Mercedes Send an email 16/08/2025
Un impactante suceso conmocionó a los vecinos de la avenida Independencia, casi en la intersección con la avenida Lavalle, donde fue hallado el cuerpo sin vida de un adulto mayor pasadas las horas del mediodía de hoy.
El descubrimiento se produjo en circunstancias que aún se están investigando, y las primeras informaciones sugieren que se trataría de un suicidio. Un fuerte operativo policial se montó en la zona para resguardar la escena, mientras se aguarda la llegada del personal de la Policía Científica y del médico forense.
Hasta el momento no se han revelado datos sobre la identidad de la persona fallecida. Las autoridades se encuentran trabajando en el lugar.
