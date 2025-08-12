Sergio tiene 8 años y busca una familia correntina que lo adopte

El niño, que cumplirá 9 años a finales de agosto, se encuentra bajo cuidado institucional desde 2023. La jueza a cargo del caso, Luisa Carolina Macarrein, compartió detalles sobre Sergio para ayudar a las familias interesadas a conocerlo.

¿Quién es Sergio?

Sergio es un niño tranquilo y con un buen desempeño escolar. Asiste a la escuela IPEEC, donde se destaca positivamente. Aunque es tímido y prefiere las actividades individuales o sencillas, participa activamente en juegos y se vincula sin problemas con otros niños. Para él, es de gran importancia una familia que le brinde apoyo y contención.

Es importante que los potenciales adoptantes sepan que Sergio presenta un retraso neurocognitivo y un trastorno de la conducta. Sin embargo, esto no ha impedido su desarrollo, ya que actualmente se encuentra bajo tratamiento farmacológico y recibe apoyo especializado, incluyendo estimulación del lenguaje y sesiones de psicopedagogía.

El niño tiene su calendario de vacunas completo y recibe atención médica constante, incluyendo controles odontológicos y tratamiento con una psiquiatra infanto-juvenil.

Un compromiso de amor y responsabilidad

La adopción de Sergio requiere un compromiso y una responsabilidad especial. El juzgado enfatiza la importancia de que los futuros padres o madres tengan la capacidad emocional y los recursos materiales para cubrir las necesidades del niño, como los tratamientos de salud y la educación.

Se destaca que la frecuencia y presencia en el proceso de vinculación son fundamentales, ya que tienen un gran valor emocional para el niño.

¿Cómo pueden postularse los interesados?

Todas aquellas personas o familias que deseen y estén en condiciones de ofrecer un hogar a Sergio pueden obtener más información y postularse a través de las siguientes vías:

Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 4

Dirección: Carlos Pellegrini Nº 917, 1er Piso, Corrientes.

Teléfonos: 3795-060631 o 379-4104289 (fijo).

Correo electrónico: jfamilianya4-capital@juscorrientes.gov.ar

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes)

Dirección: Carlos Pellegrini N°917, entrepiso.

Correo electrónico: registroadopcion@juscorrientes.gov.ar

Teléfono: 0379-4104298 (de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 hs).

El juzgado y el RUACtes esperan que esta convocatoria pueda dar a Sergio la oportunidad de encontrar el hogar que tanto necesita para desarrollarse plenamente y con amor.