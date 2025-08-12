Está en Buenos Aires por el tratamiento de su hija con leucemia y le quitaron la pensión: la historia de Juana

En el medio de la situación, Juana Riquelme, la madre e que padece problemas de columna y cobraba una pensión por discapacidad, no pudo renovarla por estar con su hija en el Garrahan, se la quitaron y se quedó sin el beneficio. Su marido es trabajador rural y sólo puede enviarle 30 mil pesos por semana que sólo le alcanza para pañales.

Juana necesita ayuda, no tiene nadie quién la ayude. «No quiero perder mi pensión, es mi única esperanza», dijo en diálogo con Radio Dos. Hasta que recupere la pensión, Juana necesita ayuda, quiénes quieran hacer su aporte, podrán hacerlo a su cuenta: Juana.riquelme44 (Juana Analía Riquelme)

Sobre cómo inició el camino hasta llegar al Hospital Garrahan, Juana contó: «estamos en un hotel que nos paga el Gobierno de Corrientes, tenemos esa ayuda, yo estoy todo el tiempo con ella, es muy terrible, tiene retraso madurativo y no entiende el no»; y mencionó: «ella tiene leucemia, fuimos al Hospital de Goya y de ahí al Hospital Pediátrico, era un 1 de diciembre, le hicieron punción y confirmaron la leucemia».

A su vez, la mamá de Faustina, relató: «ella tenía neumonía, estaba muy mal, yo le pedí a Dios que sea su voluntad y no la mía y se levantó, esperamos el martes para viajar en diciembre, desde ese día estamos, hace 8 meses con el tratamiento».

«Estuvimos 2 meses internados en el Garrahan, mi familia trabaja haciendo churros, empanadas, lo que pueden para vivir ellos, y me suelen mandar algo de plata a mí»; y señaló: «tenía una pensión por discapacidad, y ahora me sacaron por no poder presentar mis papeles en Corrientes, yo no sabía que tenía que hacer esto».

Al mismo tiempo, la madre de la pequeña, indicó: «todavía tengo que quedarme acá hasta septiembre, no puedo ir a Corrientes para hacer los papeles, porque es personal el trámite»; y detalló: «el 18 de agosto tengo una resonancia para ver qué grado de retraso madurativo tiene».

En ese mismo sentido, Juana, dijo: «nadie se comunicó conmigo para ayudarme, solo gente de Goya, que se comunicaron conmigo y me enviaron una platita».