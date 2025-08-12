Varios hombres mercedeños fueron engañados por una «viuda negra»

Efectivos policiales dependientes de la Comisaría de distrito Primera de Mercedes, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, dieron inicio a un amplio y efectivo trabajo de investigación, en relación a causas judiciales iniciadas por supuesto robo y hurto, en el cual días atrás, hombres mayores de edad fueron víctimas de hechos por parte de una mujer, quien habría utilizado la modalidad conocida como «viuda negra».

Ante tal circunstancia y al tomar conocimiento del hecho, los citados policías y con la valiosa colaboración de personal de la división investigación criminal de esa ciudad, luego de arduos trabajos llevados a cabo en relación a los hechos, y teniendo en cuenta el modus operandi utilizado, finalmente los efectivos lograron determinar que se podría tratar de hechos delictivos bajo la modalidad conocida como «viuda negra».

En ese marco por directivas de la autoridad judicial procedieron a diligenciar tres órdenes de allanamientos en diferentes puntos de la ciudad y para lo cual contaron con la cooperación de personal de la división GTO; tal es así que lograron hallar y secuestrar un automóvil marca Renault 12, prendas de vestir, y demoraron a una mujer –mayor de edad- sindicada como presunta autora de los hechos.

La mujer y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con los trámites correspondientes.