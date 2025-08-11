Locales

Ruidos molestos y alcohol: retuvieron automóviles y motos

11/08/2025

El sábado 9 de agosto, en horas de la madrugada, la Dirección de Tránsito procedió a la retención de vehículos, mientras que la Comisaría Primera detuvo a adolescentes que provocaron disturbios en la vía pública y ocasionaron daños a un vehículo oficial.
 Este domingo 10, se reforzaron las acciones con controles de documentación y alcoholemia en puntos estratégicos de la ciudad: Av. San Martín, Madariaga, Acceso Oeste y sector Golf.
La Dirección de Tránsito agradece el trabajo conjunto y coordinado con las distintas comisarías, reforzando la seguridad vial y el orden público en nuestra ciudad.
