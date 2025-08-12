Iberá: Travesía por la red de refugios tradicionales del Portal Carambola

La red de refugios se despliega en el paraje Ñupy, dentro del Portal Carambola, el acceso al parque ubicado en Concepción del Yaguareté Corá, a tres horas en auto desde Corrientes. Se trata de una propuesta de varios días —entre dos y cuatro, según la ruta elegida— que combina pernocte, desplazamientos guiados y avistajes de fauna.

Cada refugio fue construido con técnicas tradicionales y materiales locales. El objetivo no es solo ofrecer descanso, sino también tejer vínculos con la vida cotidiana de los pobladores del lugar. En las paradas, los anfitriones reciben a los visitantes con comidas caseras, bajo sombra o al calor del fuego, compartiendo saberes, recetas y anécdotas que revelan un conocimiento profundo del lugar.