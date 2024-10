La Municipalidad revivió la tradición del Karaí Octubre en tres puntos de la ciudad de Corrientes

La Municipalidad revivió la tradición del Karaí Octubre compartiendo este 1 de octubre con los vecinos y turistas platos típicos en tres puntos de la ciudad, con el objetivo de mantener vigente este ritual guaraní que forma parte de la identidad correntina.

Esta celebración ancestral se concretó en la plaza La Tradición del barrio San Gerónimo (Casa del Bicentenario), Casa Molinas y el Centro Cultural Adolfo Mors del parque Cambá Cuá.

El secretario de Cultura y Educación municipal, José Sand, expresó: «Como cada primero de octubre estamos compartiendo con los vecinos comidas típicas para de alguna manera, transmitir y sostener esta tradición ancestral que se practica en toda la región, pero que en Corrientes está muy viva y desde la Municipalidad buscamos seguir sosteniéndola».

«Estamos trabajando entre distintas áreas de la Secretaría de Cultura y Educación y también contamos con música en vivo y la actuación de elencos estables municipales, para revalorizar la creencia y tradición guaraní», agregó el funcionario.

En cuanto a la recepción que tuvieron de esta iniciativa, Sand manifestó que «vecinos de todas las edades se acercaron a disfrutar y a participar de la propuesta. En los tres lugares se realizó un plato distinto, y también es importante destacar la manera de cocinar, ya que se utilizó por ejemplo fuego de leña, con mucha impronta de la entidad correntina, como marca la tradición».

Por su parte, Raúl, un vecino de la ciudad, comentó: «Es una hermosa tradición de esta zona guaraní, principalmente de Corrientes; vine a buscar a mi nieta a la escuela y de paso aproveché esta gentileza que tiene la Municipalidad de Corrientes».

«Algo he leído sobre la tradición del Karaí Octubre, así que no quiero que me falte nada en mi casa, por eso participo de esta iniciativa. Particularmente lo solía practicar cocinando en abundancia», concluyó.

LEYENDA

Según señala la leyenda, durante el mes de octubre las reservas de alimentos se encontraban casi agotadas en el campo dado que recién empezaba la temporada de cosecha y, para contrarrestar esta situación y alejar a la miseria, cada 1 de ese mes las familias preparaban grandes cantidades de alimentos que representaban abundancia.

El Karaí visitaba las casas para supervisar que hubiera suficiente cantidad de comida, en el caso de que fuera así, los premiaba con abundancia, caso contrario, los castigaba en los cultivos.