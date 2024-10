La UNNE se suma a la marcha federal en defensa de la educación

La marcha federal universitaria unirá a Chaco y Corrientes en defensa de la educación pública y de excelencia. El epicentro tendrá lugar en la plaza 25 de Mayo frente al edificio del Rectorado de la UNNE. En medio de las críticas del Gobierno Nacional, el rector de la casa de altos estudios, Omar Larroza, respondió a los cuestionamientos del Ministerio de Capital Humano y acusó falacias que intentan «cambiar el modelo» que ya se había superado en los 90.

Con el respaldo de todos los rectores de las universidades nacionales del país, entre ellas de la UNNE, la federación sindical que nuclea a trabajadores docentes y no docentes, y las agrupaciones estudiantiles, convocaron a la marcha federal este miércoles 2 de octubre. La actividad central será en la Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las movilizaciones se replicarán en el interior con el pedido puntual de mantener el financiamiento universitario.

En la región, como en abril, nuevamente se unirán Chaco y Corrientes. La concentración en Resistencia será a las 14:30 en el Campus Universitario por avenida Las Heras. Desde allí partirá una caravana hasta el parque Mitre de la ciudad de Corrientes frente al monumento a la Reforma Universitaria, donde se realizará la concentración central a partir de las 16. Algunas columnas saldrán desde el Campus Deodoro Roca sobre avenida Libertad y desde Sargento Cabral.

La movilización se realizará desde el parque Mitre por la costanera General San Martín hasta calle Salta hasta llegar a la plaza 25 de Mayo, frente al Instituto Rectorado de la UNNE donde a las 18 se realizará un abrazo simbólico y se dará lectura a un documento único.

En la antesala de la marcha, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, deslizó que las universidades «inventan estudiantes» para inflar el presupuesto. Ayer, el Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado en el que acusaron a las autoridades de todas las casas de altos estudios del país -son 57- y a todas las federaciones sindicales de «responder a intereses políticos» partidarios.

«No tenemos que inventar números de estudiantes», respondió el rector de la UNNE, Omar Larroza, en los estudios de Radio Dos. La cartera que conduce Sandra Pettovello acusa a las universidades de «irregularidades académicas» porque solo el 40% de los estudiantes son regulares y evalúan que sobre «el 38% no hay información clara». El titular de la casa de altos estudios negó estas expresiones. «Esa información es mentira. Todo está en el sistema interno de datos, en el SIU Guaraní y la Secretaría de Políticas Universitarias tiene al día los números», indicó.

Explicó que el presupuesto responde a una ecuación donde la cantidad de estudiantes es una de las dimensiones. «Hay otras variables como la complejidad de la carrera, la infraestructura, el plantel de investigadores», enumeró.

El Gobierno Nacional acusa a las universidades de no dejarse auditar. Larroza respondió que «tienen una interpretación errónea de las auditorías», ya que como entidades autárquicas, «las universidades tienen una instancia de control como la Auditoría General de la Nación» (AGN). En el caso de la UNNE, ésta se encuentra en pleno proceso de auditoría.

Capital Humano acusa a las universidades de una ineficiente administración de los fondos porque estas recibieron $192.000 millones para gastos de funcionamiento. Estas partidas representan al menos el 10% del total del presupuesto de las universidades públicas.

El rector de la UNNE reconoció que el gasto de funcionamiento está garantizado hasta fin de año con el presupuesto prorrogado, pero la discusión por la Ley de Financiamiento, cuyo veto lo anunció Javier Milei, también incluye programas para ciencia, equipamiento, salarios y obras. Además, preocupan los números proyectados para 2025. «El Gobierno envió un presupuesto con el 50% de lo solicitado por los rectores», recordó el doctor y alertó que, de sostenerse estas cifras, el año que viene «los salarios estarían congelados y con gastos de funcionamiento con incertidumbre».

«Estamos postergando obras, equipamiento, pero esto va a acarrear que tengamos que abandonar obras de infraestructura que hoy están postergadas», señaló. Larroza manifestó que el Gobierno Nacional «está poniendo solapadamente una discusión que intenta modificar el modelo de correr al Estado», un debate similar a los 90 y en el 2001. «Después se viene el arancelamiento y los vouchers», señaló. «El punto es que no hay un argumento económico, es claramente un posicionamiento de modelo», expresó.

Más estudiantes, menos presupuesto

Según el último registro oficial de 2023, la UNNE tuvo 17.186 estudiantes más que en 2014. Sin embargo, su presupuesto fue perdiendo poder adquisitivo. Solamente entre 2023 y 2025, se registró una reducción del 24% en términos reales. Desde 2018 que la universidad del sol no recibe un presupuesto que le gane a la inflación. Ahora bien, el número de alumnos aumentó, ya que hace una década se anotaron 49.417 y en el año anterior, 66.603.

«Creo que la UNNE y todo el Sistema Universitario Nacional no tiene ninguna necesidad de estar generando ningún conflicto. Nuestro deber es formar profesionales e investigar, entre otras funciones básicas. Y dentro de la legitimidad que nos da nuestra historia no tenemos por qué estar inventando números de estudiantes», expresó a Radio UNNE el rector Omar Larroza.

Para 2025 se prevén números que preocupan. El presupuesto que ingresó al Congreso de la Nación contempla destinar $3,8 billones a las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) proyecta unos $7,2 billones para el funcionamiento de las instituciones.

«Invertir en la universidad pública es invertir en el futuro de todos» y como «motor de desarrollo», indican desde la institución.

Docentes por debajo de la línea de pobreza

El Gobierno Nacional informó que los docentes de dedicación exclusiva cobran un piso de $1 millón, por lo que «no hay pobreza en este sector». El rector de la UNNE, Omar Larroza, respondió que solo representan aproximadamente el 12% del universo y que el «70% de los docentes universitarios del país es de dedicación simple», esto significa que «están por debajo de la línea de pobreza» y es «algo que nunca se ha visto». El titular de la casa de altos estudios brindó como ejemplo el que un jefe de trabajos prácticos de dedicación simple tiene un sueldo de $170.000.

«Están mostrando una realidad que no se condice con una realidad», indicó respecto del comunicado de Capital Humano. «Muestran la pirámide del otro lado», indicó y, respecto de los trabajadores no docentes, señaló que el piso salarial no supera los $500.000. Además, se observan casos de investigadores que abandonan el país.