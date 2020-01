Jorge Balbis: “Lo que se esfuerzan estos pibes nadie lo sabe”

21 enero, 2020 47

Comunicaciones se consagró campeón de la Liga de Desarrollo Regional. Su el técnico Jorge Balbis se mostró emocionado luego del triunfo con Regatas por 85 a 84 en lo que fue un verdadero partidazo con todos los condimentos.

Tras el juego señaló “nosotros hacemos un trabajo todos los días para que esto suceda. Lo que entrenan estos pibes 5 o 6 horas por día nadie lo sabe. Estoy contento por ellos y porque salieron muchas cosas bien. A veces vienen y los noto cansados a algunos pero ponen todo para seguir entrenando”.

Expresó su reconocimiento por los U23 que reforzaron el equipo. “Lucho (Guerra) y José (Defelippo) siempre nos dan una mano son los que menos juegan pero también hay que destacar que los chicos que están atrás son los que saben y entienden cual es la función de cada uno de ellos en el equipo. Eso es difícil lograrlo. Ellos entendieron que por ahí hoy el partido no era para todos y así pudimos sacar adelante este partido que fue durísimo, muy parejo. Desde el primer momento sabíamos que los 15 puntos que sacamos de entrada no eran reales”.

Al respecto y sobre el final tan apretado del juego expresó “hay que tener en cuenta los tiros libres errados por los dos equipos (Regatas erró seis consecutivos) pero bueno son cosas que pasan. El destino quiso que fuera para nosotros pero debo dejar en claro que nosotros trabajamos durante todo el partido. Fuimos adelante en el marcador todo el juego y sobre el final se nos acercaron pero lo pudimos ganar y eso nos deja muy contentos”.

Balbis venía de dirigir Torneo Federal y bajar a la Liga de Desarrollo era todo un desafío. “Por eso también estoy contento porque nunca me molestó venir a dirigir la Liga de Desarrollo, porque yo sabía a lo que apostaba. Sabía que de la mano de Ariel Rearte podía seguir aprendiendo en esta profesión. Estar en un club como Comunicaciones es increíble porque tenemos todo, siempre lo digo, es venir y trabajar y no estar pendiente de nada. Por eso no me molestó para nada venir a dirigir la Liga de Desarrollo aparte estoy aprendiendo un montón”.

En el final señaló “este logro es para la ciudad. Hay que sacar de lado un equipo u otro equipo y eso es lo que hay que valorar”.