Formativa se consagró campeón del Torneo Local de Hockey Sub 12 en una emocionante jornada deportiva

El pasado viernes se vivió una verdadera fiesta del deporte con la realización de los cruces de semifinales y la gran final del Torneo Local de Hockey Sub 12. El evento contó con un masivo y entusiasta marco de público que colmó las instalaciones para acompañar y alentar a los jóvenes deportistas en una jornada inolvidable de sana competencia y emoción.

El momento culminante de la tarde llegó con el enfrentamiento decisivo por el título, disputado entre los equipos de San José y Formativa. Tras un encuentro vibrante y muy disputado, Formativa se impuso con autoridad y se consagró flamante campeón del torneo, desatando el festejo de sus jugadores, cuerpo técnico y simpatizantes.

Apoyo institucional y compromiso con la comunidad

La jornada contó con la destacada presencia de autoridades municipales, entre ellas el intendente Víctor Cemborain y la secretaria de Salud y Acción Social, Elvira Sánchez, quienes acompañaron el desarrollo de los partidos y compartieron el evento junto a las familias mercedeñas. Desde la organización se extendió un especial agradecimiento a ambos funcionarios por su constante respaldo al deporte local.

Por su parte, desde la Dirección de Deportes reafirmaron su compromiso de seguir trabajando en pos del crecimiento de las disciplinas locales, generando espacios de inclusión, recreación y encuentro para el desarrollo de los niños y jóvenes de la comunidad.