Éxito total en la 16° Fiesta Regional del Mbaipy con más de 10.000 asistentes en el Sambódromo

La 16° Fiesta Regional del Mbaipy fue una verdadera celebración de nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra identidad, con la participación de más de 100 concursantes y distintas delegaciones que llegaron desde diferentes localidades y puntos de la región para ser parte del gran concurso.

Más de 10.000 personas disfrutaron de esta gran fiesta en el Sambódromo Municipal, mientras que más de 15.000 espectadores acompañaron el festival a través del streaming.

La música también fue protagonista con las presentaciones de Santiago “Bocha” Sheridan, Vicky Sánchez, Los Matuá Mercedeños, Ovelar y Los Miler, Los Aguará y Sangre Paiubrera. Todos los músicos recibieron presentes y reconocimientos por ser parte de esta gran edición.

El festival contó además con la presencia de intendentes de distintas localidades, reafirmando el carácter regional de una celebración que año tras año continúa creciendo.