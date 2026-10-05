Operativo policial en barrio Las Garzas: demoraron a un hombre y secuestraron una motocicleta

Durante la jornada de ayer, la fuerza de seguridad concretó una serie de allanamientos en el barrio Las Garzas, siguiendo rigurosas líneas investigativas vinculadas a un hecho delictivo que se intenta esclarecer.

Como saldo de los procedimientos, los uniformados procedieron a la demora de un hombre y al secuestro de una motocicleta, rodado que guardaría estrecha relación con el ilícito investigado.

Las actuaciones continúan bajo la estricta intervención de las autoridades judiciales y policiales correspondientes, con el objetivo de profundizar la pesquisa y determinar grados de responsabilidad en el hecho.