Policiales

Sin documentación ni seguro: el control que terminó en tensión y con intervención policial

Durante un control de tránsito realizado en las avenidas Gobernador Correa y El Líbano, en el barrio Berón de Astrada, fue demorado un empleado de la empresa eléctrica provincial, DEPEC, por circular sin casco y sin la documentación correspondiente.

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El procedimiento derivó en una situación inesperada, ya que el infractor se comunicó con otros compañeros. Minutos después, llegaron al lugar trabajadores en una camioneta de la empresa, quienes comenzaron a agredir verbalmente a los inspectores y a cuestionar el operativo.

En ese contexto, al solicitarles la documentación del vehículo y el seguro, tampoco contaban con los requisitos obligatorios para circular. Esto generó un aumento de la tensión, con actitudes desafiantes e incluso amenazas hacia los agentes de tránsito.

Ante esta situación, debió intervenir personal policial para garantizar la seguridad del procedimiento y normalizar el control. Como resultado, se procedió al secuestro del vehículo.

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