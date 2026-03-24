Día de la memoria: Corrientes marcha a 50 años del Golpe Cívico- Militar

El 24 de marzo de 1976 la Junta Militar tomó el poder inaugurando uno de los capítulos más oscuros para la democracia argentina con la suspensión de las garantías constitucionales. A 50 años del Golpe Cívico- Militar que destituyó a María Estela Martínez de Perón, hoy se recuerda la fecha con actos en la provincia y una marcha hacia el Espacio RI9 donde funcionó un centro clandestino de detenciones. Organizaciones y agrupaciones políticas reivindican la memoria.

A lo largo del mes se realizaron diversas actividades en el Espacio de Memoria RI9 donde operaba un centro clandestino de detenciones durante la última dictadura cívico-militar. Anoche se desarrolló una vigilia con un ciclo de cine y festival de música y poesía para conmemorar la fecha. Anteriormente, hubo visitas guiadas de estudiantes y profesores para reconstruir la memoria.

La semana pasada, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia puso en marcha una intensa agenda en el marco de la Semana de la Memoria con charlas destinadas a estudiantes del último año de la secundaria. Hubo actividades en las escuelas de los barrios Ponce, Manuel Belgrano y Fray Luis Beltrán.

En tanto, por la mañana, en un trabajo coordinado entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes se realizará un acto por el Día Nacional de la Memoria por Verdad y Justicia en la plaza de la Memoria en el barrio Ponce, complejo que porta nombres en homenaje a las personas desaparecidas y víctimas del terrorismo de Estado. Allí se reafirmará la posición oficial que se compromete con el «Nunca Más» que emanó del Juicio a la Junta Militar.

Por la tarde se espera una masiva movilización organizada por militantes de derechos humanos, de agrupaciones políticas, familiares de desaparecidos, movimientos sociales, gremios, entre otros sectores. Las columnas partirán a las 16 desde la Punta San Sebastián en avenida costanera General San Martín hasta el Espacio RI9, ubicado sobre avenida 3 de Abril de la ciudad de Corrientes.

PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA EN EL LUGAR DONDE SE TORTURABA.

Diversas consignas nutrirán a los sectores que se movilizarán muchas de ellas atravesadas por la actualidad, en contra del negacionismo de los crímenes de lesa humanidad y de la reivindicación de derechos como el financiamiento educativo.

La semana pasada, el Senado de Corrientes aprobó el proyecto que conmemora los 50 años del Golpe de Estado y se promueve una memoria democrática en la provincia. Por otra parte, un grupo de legisladores incorporó en la agenda parlamentaria la necesidad de incluir los contenidos vinculados al histórico juicio a las Juntas Militares en la currícula educativa provincial.

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia es una fecha en la que se conmemora y busca mantener viva la reflexión sobre los acontecimientos históricos durante la última dictadura cívico- militar con una mirada desde el presente para reivindicar los valores de la democracia y las garantías constitucionales.