Corrientes: cinco muertos en siniestros viales en el feriado XXL

En el feriado XXL se registraron cinco víctimas fatales en diversos siniestros viales. Uno de los hechos tuvo lugar en cercanías de la localidad de Ituzaingó y dejó tres víctimas fatales: dos mujeres y un hombre. El segundo también por la Ruta 12 , fue en proximidades de Empedrado, donde murió un hombre tras el vuelco de su vehículo. El tercer siniestro vial se registró en Monte Caseros, donde perdió la vida un joven motociclista de 16 años.

ITUZAINGÓ

Tres personas murieron como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en la tarde del sábado sobre la Ruta Nacional N°12, a la altura del kilómetro 1319, en la zona de San Borjita. El hecho se registró alrededor de las 18:00 y tuvo como protagonistas a dos vehículos: un Peugeot 208 y un Toyota Yaris.

Un hombre y una mujer oriundos de Oberá, Misiones, murieron tras un violento choque ocurrido el sábado por la tarde sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del paraje San Borjita, en el departamento de Ituzaingó, Corrientes y en el mismo siniestro vial perdió la vida una mujer mayor, de 65 años que se trasladaba en el Toyota Yaris.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Andrés, de 54 años, y Estela, de 56, quienes se desplazaban en un Peugeot que, tras la colisión con un Toyota Yaris, terminó fuera de la calzada. En tanto, los ocupantes del otro vehículo resultaron con heridas de distinta consideración y fueron asistidos por personal de emergencia.

Las autoridades trabajan para establecer las causas del siniestro.

EMPEDRADO

Un siniestro vial con consecuencia fatal se registró en la tarde del sábado 21 de marzo, alrededor de las 18, sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 973, en jurisdicción de Empedrado.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el hecho tuvo como protagonista a un automóvil Citroën C3, cuyo conductor habría perdido el control del rodado, provocando su despiste y posterior vuelco. En el vehículo viajaban cuatro personas mayores de edad.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 29 años falleció en el lugar, mientras que los otros tres ocupantes fueron trasladados al hospital más cercano, donde se constató que presentaban lesiones de distinta consideración.

En el sitio trabajaron las autoridades correspondientes, con intervención de la unidad fiscal en turno, mientras que en la Comisaría de distrito Empedrado continúan las actuaciones para esclarecer lo sucedido.

MONTE CASEROS

Otro de los sinietros viales con consecuencia fatal ocurrió en la madrugada de este domingo. La víctima tenía 17 años y conducía una moto, viajaba con una acompañante la cual continúa hospitalizada.

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo en la intersección de las calles Eva Duarte de Perón y Atamañuk, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el accidente involucró a un vehículo marca Isuzu, conducido por un joven de 18 años, y una motocicleta Motomel Skua 250 cc.

Según se informó oficialemente, el rodado de menor porte era guiado por un adolescente de 17 años, quien iba acompañado por una joven de 16.

A raíz de la violencia del impacto de los vehículos ambos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados al hospital local, pero a pesar de la atención recibida, desde el nosocomio se confirmó la muerte del conductor del rodado menor, mientras que la acompañante sufrió lesiones de consideración y continúa internada.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes con intervención de la Unidad Fiscal en turno, mientras la Comisaría de Distrito Primera de Monte Caseros continúan las diligencias del caso.