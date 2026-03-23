Se corrió la prueba atlética 5K con 32 mujeres participando

Se llevó a cabo con gran éxito nuestra prueba atlética de 5K. A pesar de la lluvia, 32 mujeres se animaron a participar, demostrando compromiso, esfuerzo y pasión

A continuación, compartimos los resultados por categoría:

• 20 a 24 años: Sandoval Paula

• 25 a 29 años: Pintos Agustina Segovia Báez María Paz Ayala Sol

• 30 a 34 años: Bordón Madelein Curimá Gutiérrez Emilce Sosa Paula

• 35 a 39 años: Zárate Diana Tatanchelo Noelia Romero Carla

• 40 a 44 años: Gómez Gisela Gómez Soledad Gómez Lorena

• 45 a 49 años: Gómez Josefina Alejandra Villamil Elsa Karina Núñez Diana

• 50 a 54 años: Aguirre Susana Ramírez Silvia Graciela Rolón María Luisa

Agradecemos a los profesores de la Dirección de Deportes y a nuestro director, Prof. Gastón López, por el acompañamiento y la excelente organización del evento.