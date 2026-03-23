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Se corrió la prueba atlética 5K con 32 mujeres participando

Photo of Minuto Mercedes Minuto Mercedes Send an email 23/03/2026
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Se llevó a cabo con gran éxito nuestra prueba atlética de 5K. A pesar de la lluvia, 32 mujeres se animaron a participar, demostrando compromiso, esfuerzo y pasión
A continuación, compartimos los resultados por categoría:
• 20 a 24 años:
🥇 Sandoval Paula
• 25 a 29 años:
🥇 Pintos Agustina
🥈 Segovia Báez María Paz
🥉 Ayala Sol
• 30 a 34 años:
🥇 Bordón Madelein
🥈 Curimá Gutiérrez Emilce
🥉 Sosa Paula
• 35 a 39 años:
🥇 Zárate Diana
🥈 Tatanchelo Noelia
🥉 Romero Carla
• 40 a 44 años:
🥇 Gómez Gisela
🥈 Gómez Soledad
🥉 Gómez Lorena
• 45 a 49 años:
🥇 Gómez Josefina Alejandra
🥈 Villamil Elsa Karina
🥉 Núñez Diana
• 50 a 54 años:
🥇 Aguirre Susana
🥈 Ramírez Silvia Graciela
🥉 Rolón María Luisa
Agradecemos a los profesores de la Dirección de Deportes y a nuestro director, Prof. Gastón López, por el acompañamiento y la excelente organización del evento.
Seguimos generando espacios para el deporte, la participación y el bienestar de toda la comunidad
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