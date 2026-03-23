Locales
Se corrió la prueba atlética 5K con 32 mujeres participando
Se llevó a cabo con gran éxito nuestra prueba atlética de 5K. A pesar de la lluvia, 32 mujeres se animaron a participar, demostrando compromiso, esfuerzo y pasión
A continuación, compartimos los resultados por categoría:
• 20 a 24 años:
Sandoval Paula
• 25 a 29 años:
Pintos Agustina
Segovia Báez María Paz
Ayala Sol
• 30 a 34 años:
Bordón Madelein
Curimá Gutiérrez Emilce
Sosa Paula
• 35 a 39 años:
Zárate Diana
Tatanchelo Noelia
Romero Carla
• 40 a 44 años:
Gómez Gisela
Gómez Soledad
Gómez Lorena
• 45 a 49 años:
Gómez Josefina Alejandra
Villamil Elsa Karina
Núñez Diana
• 50 a 54 años:
Aguirre Susana
Ramírez Silvia Graciela
Rolón María Luisa
Agradecemos a los profesores de la Dirección de Deportes y a nuestro director, Prof. Gastón López, por el acompañamiento y la excelente organización del evento.
Seguimos generando espacios para el deporte, la participación y el bienestar de toda la comunidad