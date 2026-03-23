Analía Velázquez encabezó reconocimiento a mujeres mercedeñas artistas

En la noche del viernes, el Salón “Pedro Ferré” fue escenario de un emotivo acto de reconocimiento a las mujeres artistas que participaron de la Exposición de Arte, en el marco del Mes de la Mujer

Las artistas reconocidas fueron:Liliana CañeteMaría Luisa PaizMaría Inés ZarachoCecilia PipetSoledad PaizAlejandra CabreraCecilia CostagutaMilena FrancescuttiCecilia MorelMary HealeyAdela ElgueLaura ZibecchiMarta Asuad

La presidente del cuerpo, Analía Velázquez, agradeció la presencia de los asistentes y destacó el valor de la iniciativa. “Cuando pensamos en la exposición con mis compañeras, el objetivo era difundir el talento de nuestras artistas mercedeñas. La verdad que estamos sin palabras, “cada obra que podemos apreciar acá es un deleite para nuestros ojos”, expresó. Asimismo, remarcó el orgullo que generan las artistas locales “es un privilegio haber tenido sus obras en este recinto y compartirlas con toda la comunidad”, sostuvo, al tiempo que invitó a quienes aún no visitaron la muestra a hacerlo durante la jornada del sábado.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Concejo, Verónica Quiroz, subrayó la importancia de generar espacios que fortalezcan y visibilicen el rol de la mujer. “Se nota el alma que ponen en cada obra. Hay mucho arte en Mercedes y ojalá que mucha gente lo pueda apreciar”, indicó, destacando además el acompañamiento institucional a este tipo de iniciativas culturales.