Locales
Analía Velázquez encabezó reconocimiento a mujeres mercedeñas artistas
En la noche del viernes, el Salón “Pedro Ferré” fue escenario de un emotivo acto de reconocimiento a las mujeres artistas que participaron de la Exposición de Arte, en el marco del Mes de la Mujer
Las artistas reconocidas fueron: Liliana Cañete María Luisa Paiz María Inés Zaracho Cecilia Pipet Soledad Paiz Alejandra Cabrera Cecilia Costaguta Milena Francescutti Cecilia Morel Mary Healey Adela Elgue Laura Zibecchi Marta Asuad
La presidente del cuerpo, Analía Velázquez, agradeció la presencia de los asistentes y destacó el valor de la iniciativa. “Cuando pensamos en la exposición con mis compañeras, el objetivo era difundir el talento de nuestras artistas mercedeñas. La verdad que estamos sin palabras, “cada obra que podemos apreciar acá es un deleite para nuestros ojos”, expresó.
Asimismo, remarcó el orgullo que generan las artistas locales “es un privilegio haber tenido sus obras en este recinto y compartirlas con toda la comunidad”, sostuvo, al tiempo que invitó a quienes aún no visitaron la muestra a hacerlo durante la jornada del sábado.
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Concejo, Verónica Quiroz, subrayó la importancia de generar espacios que fortalezcan y visibilicen el rol de la mujer. “Se nota el alma que ponen en cada obra. Hay mucho arte en Mercedes y ojalá que mucha gente lo pueda apreciar”, indicó, destacando además el acompañamiento institucional a este tipo de iniciativas culturales.
En tanto, la presidente de la Comisión de la Mujer, Julia Avalos, agradeció a las artistas por su participación y celebró el éxito de la propuesta. “Esperamos seguir generando espacios donde se visibilicen los grandes talentos que tenemos”, afirmó.
Finalmente, adelantó que desde la comisión se continuará trabajando para impulsar nuevas exposiciones y actividades culturales, asegurando que las puertas del Concejo Deliberante permanecerán abiertas a propuestas vinculadas al arte y la expresión de la comunidad.