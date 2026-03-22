Corrientes dictó el primer fallo bajo el sistema acusatorio: un camionero fue condenado por narcotráfico

Con un trámite que no superó los tres meses y un acuerdo pleno entre la fiscalía y la defensa, la Justicia federal dictó en la provincia de Corrientes la primera condena bajo el sistema acusatorio desde su entrada en vigencia en diciembre pasado. El caso tuvo como protagonista a un camionero que transportaba más de tres toneladas y media de marihuana ocultas entre una carga de madera.

La sentencia recayó sobre Carlos Javier Betancur, de 30 años, quien fue condenado a la pena de cinco años y once meses de prisión luego de reconocer su participación en el traslado de 3.577 kilos de cannabis sativa.

El acuerdo -que abarcó los hechos, la calificación legal y la pena- fue homologado por el juez federal de Garantías Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda en una audiencia realizada el 13 de marzo pasado. En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal federal Aníbal Fabián Martínez y la auxiliar fiscal Mirian Benítez, con la participación remota del fiscal general de distrito Carlos Schaefer.

El escáner de Gendarmería Nacional muestra cómo estaba oculta la droga en el interior de un camión que transportaba madera.

La resolución también dispuso el decomiso de documentación y teléfonos celulares secuestrados durante la investigación, la destrucción de la droga incautada -con resguardo de muestras para peritajes- y el mantenimiento del secuestro del camión, el semirremolque y la carga de madera, cuyo destino final será definido en otra instancia. Además, a pedido de la defensa, se ordenó gestionar el traslado del condenado a una unidad penitenciaria cercana a su domicilio en Misiones.

El caso se originó el 8 de diciembre del año pasado, cuando efectivos de Gendarmería Nacional realizaban un control vehicular en la localidad correntina de Paso de los Libres.

Allí interceptaron un camión que transportaba placas de madera desde Santo Tomé hacia la Ciudad de Buenos Aires. Durante la inspección, un perro detector de narcóticos marcó irregularidades en la carga, lo que derivó en el traslado del vehículo al predio de COTECAR.

Mediante un escaneo no intrusivo se detectaron bultos sospechosos ocultos bajo la madera. Con autorización judicial, los agentes realizaron una requisa exhaustiva que permitió secuestrar 3.695 paquetes de marihuana, con un peso total superior a las tres toneladas y media. El test orientativo confirmó la presencia de cannabis sativa y el conductor fue detenido en el lugar.

A las 48 horas se llevó a cabo la audiencia de formalización, una de las primeras en el distrito bajo el nuevo esquema procesal, donde el juez validó la detención y dictó la prisión preventiva. El avance del expediente culminó ahora con la condena mediante acuerdo, una herramienta central del sistema acusatorio.