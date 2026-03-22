Una yerba brasileña es nuevo sponsor de la Selección argentina

A menos de 90 días de su debut en el Mundial 2026, la Scaloneta sigue sumando sponsors. La Asociación Argentina del Fútbol (AFA) cerró un acuerdo con la marca premium de yerba mate Baldo. Fue, en cierta forma, una manera de oficializar algo que se había dado de hecho: ya era la etiqueta elegida por la mayoría de los jugadores del plantel, que habían decidido llevarla a los momentos de ocio, entrenamiento y concentración tanto de la Copa del Mundo como de la frustrada Finalissima que debía jugarse la semana que viene con España, en Qatar.

“Este vínculo con la Selección Argentina no es casual. El mate ya es parte de la rutina de los jugadores y, desde Baldo, buscamos acompañar ese momento con un producto que esté a la altura de sus exigencias. Nuestra yerba tiene una composición que prioriza la hoja, lo que no sólo mejora la experiencia, sino que también aporta beneficios reales para el día a día”, declaró Alejandro Durán, director y jefe de Prensa de Baldo Argentina.

Sin embargo, el ingreso de Baldo a la nutrida grilla de sponsors de la Selección no pasa desapercibido en el mundo del marketing deportivo. Si bien es para un rito tan argentino como lo es el mate -mercado en el que existen jugadores nacionales históricos-, la marca y su producto son de industria brasileña.

Baldo nació hace más de 100 años, en Vespasiano Correa, ciudad del interior del Estado de Río Grande del Sur. Los hermanos Joao, Antonio y Luiz Baldo, hijos de inmigrantes italianos, iniciaron en 1920 la producción de yerba mate en una pequeña fábrica artesanal. Fue el punto inicial de lo que hoy es un grupo agroindustrial diversificado, con negocios también de generación y exportación de soja.

Con base actual en la ciudad de Encantado, en el Sur de Brasil, Baldo es la mayor exportadora de yerba mate del país, apoyada en un modelo de integración vertical que contempla la producción de materia prima, su procesamiento, estacionamiento y venta. En 2023, exportó más de 21 millones de kilos de yerba mate, el equivalente al 50% de los envíos totales de Brasil.

Dio su gran salto internacional con su desembarco en Uruguay. Particularmente, cuando adquirió la marca de ese país Canarias.