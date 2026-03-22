Vuelco fatal en la Ruta 12 dejó una mujer muerta y tres heridos

Un siniestro vial con consecuencia fatal se registró en la tarde del sábado 21 de marzo, alrededor de las 18, sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 973, en jurisdicción de Empedrado.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el hecho tuvo como protagonista a un automóvil Citroën C3, cuyo conductor habría perdido el control del rodado, provocando su despiste y posterior vuelco. En el vehículo viajaban cuatro personas mayores de edad.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 29 años falleció en el lugar, mientras que los otros tres ocupantes fueron trasladados al hospital más cercano, donde se constató que presentaban lesiones de distinta consideración.

En el sitio trabajaron las autoridades correspondientes, con intervención de la unidad fiscal en turno, mientras que en la Comisaría de distrito Empedrado continúan las actuaciones para esclarecer lo sucedido.