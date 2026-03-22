Ituzaingó: Rescatan a una cría de mono carayá herida al costado de la Ruta Nacional 12

El animal, una hembra con una fractura expuesta, fue hallada por un vecino que lo trasladó hasta la Unidad Especial de Seguridad Rural. Luego derivaron al Centro Aguará para su recuperación.

Por: Radio Mega 95.3Mhz | Un vecino de Ituzaingó evitó que una cría de mono carayá muriera abandonada a la vera de la Ruta Nacional 12.

El hallazgo ocurrió el viernes por la tarde, cuando Luciano Ángel Carletti encontró al animal herido en el kilómetro 1.317 y lo llevó de inmediato hasta la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica.

Se trataba de una hembra que presentaba visiblemente una fractura expuesta en el hombro derecho. En la dependencia, la veterinaria Silvia Teresa Sánchez la asistió en el consultorio de la Unidad, confirmó la lesión y brindó las primeras curaciones.

Tras el aviso, personal del Centro de Conservación de Fauna Silvestre Aguará se hizo presente para trasladar al ejemplar hasta su centro de recuperación, donde continuará con atención especializada. El rápido accionar permitió activar el protocolo de rescate y garantizar la derivación adecuada.

El rescate volvió a poner de relieve la importancia de dar aviso a las autoridades ante el hallazgo de fauna silvestre herida, especialmente en rutas donde los accidentes con animales son frecuentes. En este caso, el gesto de un vecino que decidió frenar cambió el rumbo de la historia para la pequeña carayá.