Prevención en el Puente Chaco Corrientes: avanza una propuesta para vallar el viaducto

Fue presentado por una organización civil correntina, que busca instalar barreras de contención y llevar la medida al Congreso mediante un diputado cordobés. Se trata de otra medida, en medio de las constantes situaciones críticas que ocurren en el viaducto que une Chaco y Corrientes.

En los últimos seis meses, más de 80 personas fueron rescatadas de situaciones críticas en el puente Chaco Corrientes, de acuerdo a los números que informaron los Ángeles del Puente, encargados de custodiar y brindar contención a quienes necesiten.

Ante esto, una organización civil de Corrientes presentó un anteproyecto para la colocación de un vallado a lo largo del puente, con el fin de evitar estas situaciones límite. La idea no es nueva, ya existe otra iniciativa pensada por Vialidad Nacional Distrito 10 Corrientes, pero que, al momento, «quedó en stand by».

Sobre el nuevo proyecto, Julio Maciel, presidente del Foro de Organizaciones Vecinales, reveló que el mismo fue presentado ante el diputado nacional por Córdoba, Juan Fernando Brugge, del bloque Provincias Unidas, para que pueda avanzar en el Congreso de la Nación. «El legislador se comprometió a presentarlo como proyecto de ley ante el Congreso», indicó.

En cuanto a la iniciativa, comentó que se trata de dos etapas. La primera es la colocación de la valla de contención a lo largo del puente General Belgrano, «pero con la posibilidad de que, al convertirse en ley nacional, pueda replicarse en puentes de todo el país en caso de ser necesario».

Por otro lado, el anteproyecto también busca la «aplicación de políticas públicas en materia de salud mental, como programas de contención».

Maciel mencionó que, si bien el proyecto fue presentado ante el diputado cordobés, también buscarán tomar contacto con legisladores correntinos y chaqueños.

Sobre el vallado, mencionó que la idea es replicar «las barras que se implementan en otros países como en Estados Unidos y otros países de la región». Además, también contaría con la «colocación de una cabina de personal de psiquiatría y cámaras de seguridad monitoreadas por agentes de salud pública».

«Buscamos que este proyecto lo trate el Congreso directamente y que, en la discusión del segundo puente Chaco Corrientes y ya con la ley incorporada, también lo construyan con el vallado de contención», expresó.

Por su parte, el diputado Brugge confirmó que con su equipo de asesores continúa trabajando en el proyecto para ser presentado en el Congreso y debatirlo en las comisiones.

Por otro lado, hace un año, desde Vialidad Nacional Distrito 10, estudiaban la posibilidad de colocar el vallado en el puente Chaco Corrientes. «Sería una red especial que no dificulta la visión de todos los que circulan. Estamos viendo lo que es el costo para adquirirlo mediante el sector privado, no el Estado», explicó el jefe de VN, David Moulin, en ese entonces.

En octubre de 2025, Moulín confirmó que el anteproyecto fue enviado a la casa central de Vialidad Nacional, con expectativas de poder concretarse en este año. Sin embargo, el proyecto aún se encuentra en «stand by». Mientras las cifras de intervenciones continúan en aumento, el debate sobre medidas estructurales vuelve a cobrar fuerza.

Con información de Radio Facundo Quiroga