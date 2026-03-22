Asesinaron a un productor agropecuario en Corrientes

En un trágico suceso ocurrido en la zona rural del Paraje Yurucuá, un hombre fue asesinado en la noche de este viernes cerca de las 22 hs. La víctima sería un ciudadano de Apellido Diaz, conocido como «Pitoi». Aún la Policía no brindó detalles sobre la investigación aunque estarían detrás de tres personas protagonistas del presunto homicidio.

El los autores del hecho, habrían robado distintos elementos, celulares y una camioneta que utilizaron para escapar del lugar.

Le esposa del occiso que salvó su vida, en horas de la mañana de este sábado, fue hallaba por un vecino en la Ruta Provincial 145 caminando hacia la localidad correntina de La Cruz.

La comunidad se vio conmocionada por este violento incidente que tuvo lugar en Yurucua. Las autoridades policiales se encuentran investigando los detalles de este lamentable suceso en busca de esclarecer lo sucedido y llevar a los responsables ante la justicia.

Se espera que más información sobre este caso sea revelada a medida que avancen las investigaciones.

COMUNICADO DE LA SOCIEDAD RURAL

Con información de Noticias de la Cruz