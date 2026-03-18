Salud Pública continúa con la Campaña de Vacunación Escolar

El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, continúa con la Campaña de Vacunación Escolar con el objetivo de completar el Calendario Nacional de Vacunación. Esta semana, lunes y martes, el equipo de la Dirección de Inmunizaciones estará en la Escuela “Domingo Faustino Sarmiento”.

A su vez, el miércoles en el Jardín Pollito Travieso y, jueves y viernes, en la Escuela Normal “Dr. Juan Pujol”. Estarán en ambos turnos.

La semana próxima, el miércoles 25, en el Jardín Escuela Normal J.G. Pujol. Al día siguiente en la Escuela N° 1 Manuel Belgrano y, viernes 27, en el Jardín N°4 Marina Pérez Álvarez.

Cabe recordar que en la Escuela N° 275 “Supervisor Isidro Moreira” del barrio Laguna Seca de Capital, el Gobierno Provincial presentó la Campaña de Vacunación Escolar 2026. A partir de esa fecha, en las instituciones escolares de todas las localidades se colocarán las dosis del Calendario Nacional de Vacunación, con autorización previa de los tutores.

“La vacuna es un escudo protector que previene diferentes enfermedades. Tenemos el Calendario Nacional con más de 17 vacunas que protegen más de 25 enfermedades, por eso es tan importante mantener esquemas actualizados”, dijo Marina Cantero y detalló las dosis que deben colocarse.

A los cinco años, tienen que aplicarse 4 vacunas y una de ellas es contra la varicela; refuerzo de la Triple Viral; Triple Bacteriana; contra la Poliomelitis y, a los 11 años contra Meningococo, Fiebre Amarilla y refuerzo de Triple Bacteriana Acelular. Remarcó que, también a los 11 años, una dosis única de HPV, ésta previene el Virus de Papiloma Humano, en la mujer cáncer de cuello uterino y en el hombre otros tipos de cáncer.