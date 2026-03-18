Comu resistió la reacción de Estudiantes y se quedó con un triunfo clave

El aurinegro llegó a sacar una amplia ventaja, sufrió la presión en toda la cancha en el último cuarto, pero logró sostenerse y cerró el juego 81 a 71 para seguir escalando en la tabla. Tomás Allende en Comu fue el goleador con 16 unidades, mientras que Matías Bichara de la visita fue el mayor anotador del juego con 18 unidades. Ahora Comu recibirá el jueves a Huracán Las Heras de Mendoza desde las 21.30.

Primeros minutos de paridad, con Bollo complicando en la pintura y el goleo repartido del local, que corría la cancha y ganaba 12 a 9.

Con los cambios, el local tuvo mayor reacción y protagonismo, lo que le permitió sacar una pequeña luz de cinco puntos a falta de dos minutos. Las defensas siguieron siendo intensas y, en ese contexto, Comu se fue al descanso ganando 21 a 15.

El inicio del segundo parcial mostró a dos equipos que se pasaban bien la pelota y elegían buenos tiros. Ambos técnicos recurrían constantemente a los relevos y la efectividad se resentía. Con cuatro minutos por jugar, el parcial estaba 9 a 9 (30-24). Estudiantes ya no dominaba la pintura y el aurinegro, con rápidos contragolpes y el tiro de tres de Bruner, estiró la diferencia, que terminó siendo de 19 (44-25). Así, transformó un desarrollo equilibrado en una clara supremacía antes del descanso, sustentada en el trabajo colectivo y en los aportes determinantes de Allende, Pirela y Bruner.

A puro triple arrancó el local, que sacó la máxima de 52-27 cuando transcurrían los primeros dos minutos. Estudiantes cargaba el juego en la pintura con Hampton y Benay y sumaba a cuentagotas, pero enfrente tenía a un Comu muy efectivo. La identidad defensiva que tanto pregonó el entrenador local hasta aquí estaba siendo efectiva: en 25 minutos, Estudiantes apenas anotó 34 unidades, muy poco para un equipo de esta categoría

Espósito plantó una defensa zonal, pero aún así el aurinegro seguía estirando la diferencia. Llegó a ser de 27 puntos, aunque en el final algunas pérdidas le dieron la posibilidad a Estudiantes de achicarla a 22. El parcial se cerró 66 a 44.

Salió a jugarse el todo por el todo Estudiantes: estiró la defensa personal a toda la cancha y recortó la diferencia. Comu pareció irse del partido y entró rápidamente en penalización (restaban ocho minutos). Sin embargo, volvieron los ajustes defensivos y las transiciones rápidas del aurinegro para establecer una buena ventaja, que se dilapidó cuando el local volvió a caer en las irregularidades que muchas veces comete y que en este juego lo llevaron a estar más de 3 minutos sin anotar y recibir un parcial de 11-0.

Pese a todo, Comu logró el objetivo: lo ganó 81 a 71 y así empezó a cumplir con la premisa de ganar lo que le queda hasta el final de la fase regular para terminar lo más arriba posible en la tabla.