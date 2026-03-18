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OBRA SOCIAL: CÓMO OBTENER EL COMPROBANTE EN LA WEB DE ANSES

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ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que trabajadores en actividad, titulares de la Prestación por Desempleo y jubilados y pensionados con cobertura de obra social pueden acceder al Comprobante de Empadronamiento (CODEM) desde aquí. Al ingresar el número de DNI o CUIL, se puede visualizar la consulta de obra social, o bien descargar el comprobante, que es válido para realizar cualquier tipo de trámite y no requiere de firma ni sello.

En ese sentido, es importante recalcar que a todo trabajador en relación de dependencia le corresponde la cobertura de una obra social para él y sus familiares a cargo (cónyuge o conviviente, hijos solteros menores de 21 años o de hasta 25 años que se encuentren estudiando, hijos con discapacidad sin límite de edad) y, si necesita incorporar o dar de baja a alguno de ellos, el trámite puede llevarse a cabo bajo la modalidad de Atención Virtual del sitio web oficial de ANSES.

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