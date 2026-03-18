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Más iluminación y seguridad en el Cementerio «La Merced»
Anoche, el Intendente Victor Cemborain, junto al Viceintendente Martín Díaz y el equipo de secretarios y directores municipales, inauguró un nuevo tramo de iluminación en el sector este del cementerio local.
Esta obra formó parte del plan de puesta en valor de los espacios públicos, permitiendo que las familias mercedeñas cuenten con mejores condiciones de visibilidad y seguridad al visitar a sus seres queridos.
Durante el recorrido, las autoridades destacaron el trabajo del personal municipal y adelantaron que las tareas de iluminación continuarán extendiéndose hacia otros sectores del predio en los próximos días.