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Más iluminación y seguridad en el Cementerio «La Merced»

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Anoche, el Intendente Victor Cemborain, junto al Viceintendente Martín Díaz y el equipo de secretarios y directores municipales, inauguró un nuevo tramo de iluminación en el sector este del cementerio local.
​Esta obra formó parte del plan de puesta en valor de los espacios públicos, permitiendo que las familias mercedeñas cuenten con mejores condiciones de visibilidad y seguridad al visitar a sus seres queridos.
​Durante el recorrido, las autoridades destacaron el trabajo del personal municipal y adelantaron que las tareas de iluminación continuarán extendiéndose hacia otros sectores del predio en los próximos días.
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