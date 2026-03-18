Más iluminación y seguridad en el Cementerio «La Merced»

Anoche, el Intendente Victor Cemborain, junto al Viceintendente Martín Díaz y el equipo de secretarios y directores municipales, inauguró un nuevo tramo de iluminación en el sector este del cementerio local.

​Esta obra formó parte del plan de puesta en valor de los espacios públicos, permitiendo que las familias mercedeñas cuenten con mejores condiciones de visibilidad y seguridad al visitar a sus seres queridos.

​Durante el recorrido, las autoridades destacaron el trabajo del personal municipal y adelantaron que las tareas de iluminación continuarán extendiéndose hacia otros sectores del predio en los próximos días.