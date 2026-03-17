Hallan a la joven que era buscada por su familia en Mercedes: estaba en La Plata

La Policía de Corrientes confirmó que fue localizada sana y salva María Elena Villalba, la joven de 21 años oriunda de Mercedes, quien era buscada desde el pasado 15 de marzo.

Según informaron a través de una gacetilla oficial, la joven fue encontrada en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, y ya se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente.

A partir de esta situación, las autoridades solicitaron dejar sin efecto el pedido de búsqueda y localización, que había sido emitido oportunamente por la Comisaría Segunda de Mercedes.