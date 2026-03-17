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Hallan a la joven que era buscada por su familia en Mercedes: estaba en La Plata
La Policía de Corrientes confirmó que María Elena Villalba, quien era intensamente buscada desde el 15 de marzo, fue localizada en la ciudad de La Plata. Se dejó sin efecto el pedido de paradero.
La Policía de Corrientes confirmó que fue localizada sana y salva María Elena Villalba, la joven de 21 años oriunda de Mercedes, quien era buscada desde el pasado 15 de marzo.
Según informaron a través de una gacetilla oficial, la joven fue encontrada en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, y ya se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente.
A partir de esta situación, las autoridades solicitaron dejar sin efecto el pedido de búsqueda y localización, que había sido emitido oportunamente por la Comisaría Segunda de Mercedes.