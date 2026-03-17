Policiales

Dos mujeres fueron detenidas por narcomenudeo en Curuzú Cuatiá

El procedimiento se realizó en el barrio Yagua Rincón de la localidad correntina Curuzú Cuatiá y terminó con dos mujeres detenidas. La Policía incautó carne vacuna que no se pudo corroborar su procedencia, teléfonos celulares y $300.000.

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En el marco de una causa por narcomenudeo, miembros de la Policía de Corrientes realizaron nuevamente allanamientos en el barrio Yagua Rincón de la localidad correntina Curuzú Cuatiá, en el lugar detuvieron a dos mujeres.

 

El primero de los operativos se llevó a cabo sobre calle Castelli N° 1455 donde los policías secuestraron un teléfono celular, documentaciones e indumentaria perteneciente al Ejército Argentino, además de carne vacuna que no se  pudo corroborar su procedencia. En el lugar detuvieron a una mujer identificada como S. P. A. de 60 años

 

En el segundo allanamiento se realizó en un domicilio ubicado en Las Heras N° 1260 del mismo barrio, allí  los uniformados incautaron varios teléfonos celulares y $300.000. Además aprehendieron a una mujer identificada como T. M. A. de 46 años.

Cabe aclarar que estos procedimientos están relacionados con los allanamientos que se llevaron a cabo el 12 de marzo en el barrio Yagua Rincón, donde se secuestró $10 millones.

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