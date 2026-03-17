Dos mujeres fueron detenidas por narcomenudeo en Curuzú Cuatiá

En el marco de una causa por narcomenudeo, miembros de la Policía de Corrientes realizaron nuevamente allanamientos en el barrio Yagua Rincón de la localidad correntina Curuzú Cuatiá, en el lugar detuvieron a dos mujeres.

El primero de los operativos se llevó a cabo sobre calle Castelli N° 1455 donde los policías secuestraron un teléfono celular, documentaciones e indumentaria perteneciente al Ejército Argentino, además de carne vacuna que no se pudo corroborar su procedencia. En el lugar detuvieron a una mujer identificada como S. P. A. de 60 años

En el segundo allanamiento se realizó en un domicilio ubicado en Las Heras N° 1260 del mismo barrio, allí los uniformados incautaron varios teléfonos celulares y $300.000. Además aprehendieron a una mujer identificada como T. M. A. de 46 años.

Cabe aclarar que estos procedimientos están relacionados con los allanamientos que se llevaron a cabo el 12 de marzo en el barrio Yagua Rincón, donde se secuestró $10 millones.