Así reaccionó Mirtha Legrand a las escenas íntimas de Verónica Llinás y la China Suárez en En el Barro

Este sábado, Mirtha Legrand vivió un momento inesperado en su programa La Noche de Mirtha cuando Verónica Llinás le contó cómo fue grabar las escenas más fuertes junto a la China Suárez en la serie En el Barro, la secuela de El Marginal.

La charla arrancó con una pregunta de la Chiqui a la actriz: «¿Tuviste el pelo negro alguna vez?» y ella respondió: «No, siempre fui rubia, me teñí de negro para hacer En el Barro». «No la vi todavía, me dijeron que estas estupenda, ¿está la China Suárez ahí?», comentó y repreguntó la conductora.

Entonces, la diva no ocultó su admiración: «Qué bonita la China Suárez», y Verónica explicó: «Claro, hermosa, yo era la pareja de la China, era como la capanga de la cárcel, la líder y la tenía a ella de mi esclava sexual».

«Qué fuerte», exclamó Mirtha, visiblemente impactada por el papel de Llinás, quien reconoció: «Muy fuerte. El personaje es realmente monstruoso». La actriz contó que recibió muchos comentarios del público: «Me han dado una alegría hermosa, hay gente que me decía ‘yo te amo, pero te odié’».

Al final, la intérprete confesó que tuvo miedo de exponerse tanto: «No he esperado para nada porque yo tenía mucho miedo de hacer eso. Ponerme de esa manera con toda mi fealdad al aire. Y bueno, por suerte me dio grandes satisfacciones».

LOS ELOGIOS DE MORIA CASÁN A VERÓNICA LLINÁS

En el ida y vuelta en La Noche de Mirtha, Moria Casán, quien también estaba invitada en la mesaza, aprovechó para elogiar a Verónica Llinás como actriz y persona: «No sos un pescado, sos una genia amora, qué personaje que sos, vos sos como una mujer muy lanzada para el humor y en tu vida».

«Uno te ve y planteas una cosa de autoridad hasta una lejanía y a la vez escondés como una fragilidad, porque decis exponer mi fealdad», le dijo Moria y ella le respondió agradecida: «Yo creo que por eso una vez me dijiste pescado, sí es cierto».